Петербург стал лидером по объему инвестиций в транспортные ГЧП-проекты

Город обогнал Москву и Московскую область.

Петербург лидирует по стране в сфере реализации транспортных проектов государственно-частного партнерства. В данную отрасль город вкладывает наибольший объем инвестиций. Северная столица обошла Москву и Московскую область.

Отметим, что в общей сложности на город на Неве приходится проектов на 845,4 миллиарда рублей. В столице это значение - 310,2 миллиарда рублей. Такие сведения предоставили специалисты из "Дирекции по развитию транспортной системы СПб и Ленобласти".

В России на данный момент реализуется 174 подобных проекта. Большая часть связана со строительством автомобильных дорог и инфраструктурой (48 процентов). На второй позиции - транспортные проекты (20 процентов). Замыкает тройку создание технологических комплексов обустройства дорог (17 процентов). Основную часть финансирования берет на себя федеральный источник. Государство выделило 1,6 триллионов рублей на данные нужды.

Ранее Piter.tv писал о том, что Северная столица предлагает инвесторам строить спорткомплексы при школах.

Фото: Piter.tv