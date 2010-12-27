Петербург предлагает инвесторам строить спорткомплексы при школах

В Смольном ищут инвесторов для поддержки спортцентров при образовательных учреждений.

В Смольном поручили инвесторам заниматься строительством спортивных комплексов при школах. Вопрос обсуждался чиновниками днем 20 июня. На данный момент в правительстве заявили, что готовы рассматривать новые способы взаимодействия с предпринимателями, которые могут предложить проекты создания новых центров или развития уже имеющихся объектов.

Отметим, что в городе на Неве на балансе находятся 858 спортивных площадок, относящихся к образовательным учреждениям. В 500 из них находятся стадионы с искусственным покрытием. Также для учащихся функционирует 258 тренажерных залов, 127 помещений для лечебной физкультуры и 51 бассейн. Накануне в Северной столице прошла инвентаризация имеющихся ресурсов, а также проверка доступности объектов для жителей. Чаще всего проблемы замечают жители исторического центра и новых микрорайонов.

Ранее Piter.tv писал о том, что Петербург вошёл в топ регионов по постинтернатному сопровождению сирот.

Фото: Piter.tv