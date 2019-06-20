Среди худших регионов - Калмыкия, Еврейская автономная область, Калининградская область, Орловская область и Хакасия.

В четверг, 20 июня, стало известно, что Петербург вошёл в топ регионов по постинтернатному сопровождению сирот. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребёнка РФ Анна Кузнецова.

Кроме города на Неве в этот список попали Татарстан, Челябинская и Свердловская область.

У этих регионов большое количество детей, которым обеспечивается постинтернатное сопровождение отметила Кузнецова

Отметим, что в список худших регионов по этому вопросов попали - Калмыкия, Еврейская автономная область, Калининградская область, Орловская область и Хакасия. Там сопровождение сирот отсутствует.

Ранее мы сообщили о том, что в Москве умерла полугодовалая девочка после отказа ее госпитализировать в больницу.

Видео:Piter.TV