В четверг, 20 июня, стало известно, что Петербург вошёл в топ регионов по постинтернатному сопровождению сирот. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребёнка РФ Анна Кузнецова.
Кроме города на Неве в этот список попали Татарстан, Челябинская и Свердловская область.
У этих регионов большое количество детей, которым обеспечивается постинтернатное сопровождение
отметила Кузнецова
Отметим, что в список худших регионов по этому вопросов попали - Калмыкия, Еврейская автономная область, Калининградская область, Орловская область и Хакасия. Там сопровождение сирот отсутствует.
Ранее мы сообщили о том, что в Москве умерла полугодовалая девочка после отказа ее госпитализировать в больницу.
Видео:Piter.TV
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