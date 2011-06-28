Спектакль "Ворон" представят 14 декабря в Александринском театре. Начало – в 19:00. Для зрителей старше 16 лет.

В основе постановки "Ворон" заложена сказка с трагикомическим сюжетом Карло Гоцци. На отечественной сцене история оказалась в прошлом веке благодаря появлению перевода Михаила Лозинского.

Николай Рощин не в первый раз обратился к драматургии автора: в 2011 году он выпустил спектакль на сцене театра "А.Р.Т.О.". Постановщик тогда не использовал праздничную стилистику.

Драмы Карло Гоцци создавались вопреки социальным пьесам. Они – попытка ухода от поверхностной актуальности в театре.

Фото: alexandrinsky.ru