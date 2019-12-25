Спектакль "Три сестры"

Возрастное ограничение: 16+.

Наверное, никогда еще текст Чехова не звучал так современно и понятно сегодняшним ровесникам и ровесницам героев пьесы. Начинается действо с абсолютно нейтрального произнесения тысячи раз звучавших на сцене реплик. Однако постепенно голоса актеров наполняются интонациями, чувствами. Этот накал достигает своего пика, когда герои переходят на крик. Крик о непрожитом и недостижимом, об ушедшем и неслучившемся.

Продолжительность: 4 часа 40 минут

Адрес: Государственный академический театр имени Ленсовета, Владимирский проспект, 12

Фото: lensov-theatre.spb.ru