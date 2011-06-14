Венецианец Карло Гольдони написал пьесу о милой и веселой хозяйке гостиницы. Зрителей ждет история о любви и обмане. Сюжет комедии строится на интриге покорения холодного мужского сердца. Прелестная Мирандолина делает все, чтобы влюбить в себя колючего женоненавистника.
Какими же достоинствами должна обладать обычная женщина, чтобы по-настоящему заинтересовать капризного Маркиза, богатого Графа и верного слугу? У героини нет громкого статуса и больших денег, но есть тайная особенность. Поможет ли она ей покорить мужчину мечты?
Спектакль "Трактирщица" — большой праздник, праздник театра, красоты и любви. Пьеса дарит только положительные эмоции.
Режиссер: Виктор Шамиров. Актерский состав: Гоша Куценко, Анна Ардова, Григорий Сиятвинда, Илья Исаев, Антон Эльдаров, Дарья Семенова, Александра Велескевич
Фото: theatreatelier.ru
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