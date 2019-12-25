Спектакль "Шуры-муры"

Спектакль покажут 2 ноября в Театре эстрады имени Аркадия Райкина. Начало – в 19:00. Для зрителей старше 12 лет.

На сцене представят серию миниатюр, яркую мозаику из кратких историй – смешных и грустных, забавных и лиричных.

Постановка Юрия Гальцева и Владимира Глазкова основана на рассказах о простых людях. Главные роли исполнят молодые актеры и актрисы, поскольку создатели стремились посмотреть на прозу Шукшина глазами молодого человека, нашего современника.

В составе исполнителей возможны изменения без дополнительного уведомления.

Фото: пресс-служба Театра эстрады имени Аркадия Райкина