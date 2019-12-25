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Спектакль "Шуры-муры"
Сегодня, 19:00
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Спектакль "Шуры-муры"

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Спектакль покажут 2 ноября в Театре эстрады имени Аркадия Райкина. Начало – в 19:00. Для зрителей старше 12 лет.

На сцене представят серию миниатюр, яркую мозаику из кратких историй – смешных и грустных, забавных и лиричных. 

Постановка Юрия Гальцева и Владимира Глазкова основана на рассказах о простых людях. Главные роли исполнят молодые актеры и актрисы, поскольку создатели стремились посмотреть на прозу Шукшина глазами молодого человека, нашего современника. 

В составе исполнителей возможны изменения без дополнительного уведомления.

Фото: пресс-служба Театра эстрады имени Аркадия Райкина 

Теги: спектакль, театр
Категории: Театр, Куда сходить в Петербурге,

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