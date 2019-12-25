Спектакль "Шуры-муры"

На сцене представят серию миниатюр, яркую мозаику из кратких историй – смешных и грустных, забавных и лиричных.
Постановка Юрия Гальцева и Владимира Глазкова основана на рассказах о простых людях. Главные роли исполнят молодые актеры и актрисы, поскольку создатели стремились посмотреть на прозу Шукшина глазами молодого человека, нашего современника.
В составе исполнителей возможны изменения без дополнительного уведомления.
Фото: пресс-служба Театра эстрады имени Аркадия Райкина
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