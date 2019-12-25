Спектакль "Семья в подарок"

Спектакль представят 3 ноября в "Балтийском доме". Начнется постановка в 19:00. Возрастное ограничение: 12+.

Комедию поставили по пьесе Надежды Птушкиной "Пока она умирала". На свой бенефис петербуржцев приглашает народная артистка Татьяна Пилецкая.

По сюжету мама Софья Ивановна обаятельна и остроумна. Она мечтает о двух вещах – выдать дочь замуж и чтобы Чарльз Диккенс был жив и писал еще. Дочь Таня недурна и в молодости имела несколько бурных романов. Теперь женщина живет с мамой, каждое утро варит ей овсянку и по вечерам читает вслух. Однажды любовь постучалась в дверь их квартиры. Игорь шел на свидание, но по иронии судьбы перепутал адрес.

Фото: пресс-служба "Балтийского дома"