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Спектакль "Рикки-Тикки-Тави"
Сегодня, 12:00
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Alena_Zinovieva

Спектакль "Рикки-Тикки-Тави"

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Возрастное ограничение: 6+.

Музыкальный спектакль "Рикки-Тикки-Тави" поставлен по мотивам одноименного рассказа Редьярда Киплинга из "Книги Джунглей".

Постановка поведает маленьким зрителям о доблести, дружбе, верности своему слову и необходимости защищать слабых и с уважением относиться к старшим. Изумительный язык песен и индийского танца поможет окунуться в атмосферу настоящего праздника.

Продолжительность: 50 минут.

Адрес: Театр Эстрады им. Аркадия Райкина, Большая Конюшенная улица, 27.

Фото: estrada.spb.ru

Теги: музыкальный спектакль, рикки тикки тави, театр эстрады им аркадия райкина
Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

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