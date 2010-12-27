Возрастное ограничение: 6+.

Музыкальный спектакль "Рикки-Тикки-Тави" поставлен по мотивам одноименного рассказа Редьярда Киплинга из "Книги Джунглей".

Постановка поведает маленьким зрителям о доблести, дружбе, верности своему слову и необходимости защищать слабых и с уважением относиться к старшим. Изумительный язык песен и индийского танца поможет окунуться в атмосферу настоящего праздника.

Продолжительность: 50 минут.

Адрес: Театр Эстрады им. Аркадия Райкина, Большая Конюшенная улица, 27.

Фото: estrada.spb.ru