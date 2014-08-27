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Спектакль "Просто бэби, или Любовь по-французски"
Сегодня, 19:00
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Спектакль "Просто бэби, или Любовь по-французски"

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Комедию "Просто бэби, или Любовь по-французски" представят 14 сентября в ДК имени Ленсовета. Начнется спектакль в 19:00. Для зрителей старше 16 лет.

По сюжету спектакля предприниматель Эдмонд Фонтаж планирует выдать свою дочь за делового партнера, однако Кристиана давно влюблена в отцовского секретаря – доброго и порядочного, однако небогатого, Огюстена. Глава семейства в шоке, и в тот же момент появляется информация о том, что у него есть еще и внук. 

Проблемы отцов и детей становятся более запутанными, когда у детей рождаются собственные дети. "Просто бэби, или Любовь по-французски" – по-французски легкая и остроумная комедия. 

Фото: artlo.ru 

Теги: дк имени ленсовета, комедия
Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

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