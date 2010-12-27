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Спектакль "Двое на качелях"
Сегодня, 19:00
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Alena_Zinovieva

Спектакль "Двое на качелях"

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Возрастное ограничение: 16+.

На сцене "Приюта комедианта" — легендарная бродвейская мелодрама. В центре сюжета история о разведенной танцовщице и брошенном адвокате. Смогут ли они найти друг с другом свое долгожданное счастье? Можно ли сделать правильный выбор, если в сердце мужчины борются несчастливая любовь к одной женщине и нежность к другой? Героям придется серьезно пересмотреть взгляды на жизнь, чтобы найти ответы на эти вопросы.

Продолжительность: 2 часа 40 минут

Адрес: "Приют комедианта", Садовая улица, 27/9

Фото: pkteatr.ru

Теги: двое на качелях, приют комедианта, спектакль
Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

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