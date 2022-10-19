Спектакль "Другая жизнь"

Спектакль покажут 1 августа во Дворце культуры "Выборгский". Начало – в 19:00. Для зрителей старше 16 лет.

Зрителям представят историю любви, которая случается раз в жизни. Франческа живет с супругом и двумя детьми скучной жизнью на ферме, пока возле ее дома не останавливается автомобиль фотографа Роберта. Мужчина снимает окрестные пейзажи для известного журнала. Муж и дети женщины в отъезде, и она соглашается помочь Роберту найти дорогу. Эта встреча оказывается судьбоносной.

Герои проведут вместе четыре дня, и это время изменит их. Франческа должна решить, остаться ли ей преданной матерью и женой или перечеркнуть все и уехать с Робертом.

Фото: pxhere