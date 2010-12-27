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"Ленэнерго": электроснабжение в Приморском и Выборгском районах восстановлено
Сегодня, 7:04
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lesjasap
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"Ленэнерго": электроснабжение в Приморском и Выборгском районах восстановлено

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Блэкаут завершился еще в понедельник вечером.

Представители компании "Ленэнерго" восстановили электроснабжение после неожиданного отключения электричества в двух районах Петербурга. Накануне местные жители обратились за помощью: в Приморском и Выборгском районе в жилых зданиях частично пропал свет. Для социально-значимых объектов использовалось дизель-генераторное оборудование.

В пресс-службе организации отметили, что причина блэкаута установлена и ликвидирована. Специалисты завершили работу на одной из подстанций смежной сетевой компании, на которой возникло техническое нарушение.

По данным "Ленэнерго", электричество вернулось в дома местных жителей около половины девятого вечера 12 ноября.

Фото: Piter.tv

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Категории: Лента новостей Новости СПб Картина дня Происшествия

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