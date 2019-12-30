Совет Госдумы обсудит поправки в Конституцию

Внеочередное собрание пройдет 21 января.

Днем 21 января соберется внеочередной Совет Государственной Думы, который обсудит возможность внесения в Конституцию России правок. Ранее изменения в документ предложил ввести президент Владимир Путин. Он внес законопроект, который охватывает 22 статьи главного закона страны.

Напомним, что инициативу Путин предложил во время послания Федеральному собранию. Презентовать проект главы государства во время рассмотрения в Госдуме будут его представители - сопредседатель конституционной комиссии Андрей Клишас, Талия Хабриева и Павел Крашенинников.

Ранее Piter.tv писал о том, что Володин назвал проект поправок к Конституции "историческим решением".

Видео: YouTube/RSFSR, Совет Федерации, kremlin



