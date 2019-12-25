Услугу "Социальное такси" модернизируют в Ленобласти

С апреля обновлённым вариантом воспользовались 4,4 тыс. ленинградцев.

В апреле 2022 года прошло обновление одной из самых востребованных услуг для населения 47-ого региона "Социальное такси". Как отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, за 6 месяцев специальным транспортом воспользовались 4,4 тыс. жителей региона. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

Услуга действует на территории региона с 2013 года, её трансформировали спустя почти 10 лет. В результате расширен перечень категорий граждан, которые могут воспользоваться такси, и увеличена зона поездок на карте.

В общей сложности с апреля на ленинградском социальном такси было совершено 38 тыс. поездок. В работе службы задействованы 1,4 тыс. водителей, а воспользоваться транспортом могут 80 тыс. жителей региона.

Ранее мы сообщили о том, что жителям Ленобласти расскажут о местонахождении укрытий на случай ЧС.

Фото: Правительство Ленобласти