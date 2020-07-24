Собчак подарила мужу на юбилей фильм

Картина получила название "Метод Богомолова".

Телеведущая Ксения Собчак ко дню рождения своего мужа, режиссера Константина Богомолова, сняла 27-минутный фильм и показала его во время торжества. Видео со вступительной речью супруги Богомолов опубликовал у себя в Instagram.

Ксения попросила всех присутствующих не судить работу "молодого режиссера" строго. Она заявила, что это, как и все творчество Константина, не комедийная лента, а драматическая. Фильм наполнен шутками, порой понятными только одному Константину, "как, собственно, и его спектакли".

"Фильм для первой работы молодого режиссера, может быть, длинный, он 27 минут, но с другой стороны, Константин, по сравнению с вашими пятью-шестью часами, знаете, можете и потерпеть", - пошутила Собчак.

Картина телеведущей получила название "Метод Богомолова". На своей странице в Instagram режиссер поблагодарил "любимую" за этот "невероятный подарок".

Ранее мы писали, что Собчак выпустила фильм о монастыре опального отца Сергия.

Видео: Instagram / konbog75