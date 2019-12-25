ОМОН "Балтика" получил два скоростных катера от правительства Петербурга

Благодаря высоким мореходным качествам новые катера способны функционировать даже в неблагоприятных погодных условиях, выдерживая волну высотой до двух метров.

Петербург пополнил боевую технику Северо-Западного округа Росгвардии двумя современными скоростными многофункциональными катерами проекта 15MJ. Церемония передачи состоялась на базе моторизированной роты ОМОН "Балтика".

Катера, корпус которых выполнен из прочного алюминиево-магниевого сплава, произведены в Ленинградской области, говорится в сообщении пресс-службы Северо-Западного округа Росгвардии. Эти суда расширят потенциал морских подразделений ведомства по защите общественных порядков в прибрежных зонах, охране стратегических объектов инфраструктуры и водных сооружений. Судна оснащены удобными наблюдательными площадками, современной приборной панелью управления и системами водометных двигателей. Каждый катер способен вместить до двенадцати человек экипажа.

Благодаря высоким мореходным качествам новые катера способны функционировать даже в неблагоприятных погодных условиях, выдерживая волну высотой до двух метров. Их можно применять в качестве водолазных, патрульных, штабных или инспекционно-контрольных судов как вдоль береговой линии моря, так и в устьях больших рек.

Омоновцы подразделения "Балтика" играют важную роль в обеспечении законности и порядка на территории Финского залива, реки Невы и озера Ладога, подчёркнули в правительстве Петербурга. Полученные катера обеспечат силовым подразделениям оперативность действий и большую эффективность в выполнении поставленных задач.

Ранее мы сообщили о том, что планируется модернизация завода "Северная верфь" за 300 млрд рублей.

Фото: Правительство Петербурга