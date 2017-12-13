Суд встал на сторону дольщиков "проклятого" ЖК "Охта-Модерн"

Суд запретил Смольному расторгать договор аренды земли с компанией-банкротом "Питер Констракшн".

В ближайшее время Комитет имущественных отношений не сможет расторгнуть договор аренды земли на Васильевском острове, заключенный с проблемным застройщиком "Питер Констракшн". А значит, компания сможет продать собственное имущество, расположенное на этом участке, чтобы доделать один из главных долгостроев Петербурга. Об этом сообщает "Фонтанка" со ссылкой на решение Арбитражного суда Петербурга и Ленобласти. Эксперты считают, что судьи встали на сторону дольщиков ЖК "Охта-Модерн" и кредиторов компании.

Иск против Смольного в Арбитражный суд подал представитель "Питер Констракшн". В данный момент организация проходит процедуру банкротства. На весну запланированы торги: ПК начнет распродажу своего имущества. Планируется, что вырученные деньги достанутся кредиторам строителей, а также будут вложены в возведение многострадальных домов "Охта-Модерн". Разрыв договора аренды, которого добивались в КИО, сделал бы эту процедуру затруднительной и даже невозможной.

Напомним, что строительство ЖК "Охта Модерн" началось на Васильевском острове в 2002 году. В 2005 застройщик планировал сдать объект, но что-то пошло не так. С тех пор не менее 300 дольщиков ждут ключей от своих квартир. По мнению экспертов, дома здесь достроены на 90%. Однако после банкротства "Питер Констракшн" никто так и не взялся за доработку "Охта Модерн". Возможно, нового инвестора привлекут средства, вырученные он продажи имущества ПК.