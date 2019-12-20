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Синоптик прогнозирует отсутствие снега в Москве в ближайшую неделю

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Температура сохранится на уровне плюс шести градусов тепла.

Синоптик прогнозирует отсутствие снега в Москве в ближайшую неделю. Об этом "РИА Новостям" заявил и.о. главы Гидрометцентра России Роман Вильфанд

Можно сказать определённо, что в ближайшие пять — семь дней снега не будет

заявил специалист

В эти дни температура воздуха не будет опускаться ниже плюс шести градусов по Цельсию.Эксперт напомнил, что 19 декабря столица побила температурный рекорд. Из-за такого тепла выпадение зимних осадков практически невозможно.

Ранее  Piter.tv писал о том, что особый режим доступа в центр Москвы введут на новогодние каникулы.

Теги: гидрометцентр, москва, прогноз погоды, синоптики, снег
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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