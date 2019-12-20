Синоптик прогнозирует отсутствие снега в Москве в ближайшую неделю. Об этом "РИА Новостям" заявил и.о. главы Гидрометцентра России Роман Вильфанд
Можно сказать определённо, что в ближайшие пять — семь дней снега не будет
заявил специалист
В эти дни температура воздуха не будет опускаться ниже плюс шести градусов по Цельсию.Эксперт напомнил, что 19 декабря столица побила температурный рекорд. Из-за такого тепла выпадение зимних осадков практически невозможно.
Ранее Piter.tv писал о том, что особый режим доступа в центр Москвы введут на новогодние каникулы.
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