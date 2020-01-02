Чиновники усилят безопасность города в зимние каникулы.

Особый режим доступа в центр Москвы введут на новогодние каникулы. С 31 декабря по 5 января жителей и гостей города будут ждать повышенные требования к безопасности. Об этом сообщили в "Интерфаксе" со ссылкой на департамент региональной безопасности и противодействия коррупции.

Рекомендуем всем желающим принять участие в праздничной программе проявить понимание и воздержаться от поездок на личном транспорте в центральную часть города прокомментировали в ведомстве

Данная мера коснется Тверской, Моховой, Манежной площади и Революции, Охотного Ряда, Красной площади, Театрального проезда. Пройти на территорию можно будет через специальные контрольно-пропускные пункты. КПП находятся со стороны Пушкинской площади, Большой Никитской, Большой Дмитровки, выхода из метро. Также попасть на народные гуляния можно через вход у храма Василия Блаженного.

Там представители закона проведут досмотр, пьяных развернут обратно. Не смогут пройти люди с оружием и опасными предметами. Любые напитки на КПП будут изымать, как и пиротехнику.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Москве на станции "Коломенской" погиб мужчина, упавший с платформы.

Фото: Pixabay.com

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