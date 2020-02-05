Неделя выдастся морозной.

Синоптик предупредил о приближении арктических холодов к Москве. Ведущий специалист "Фобоса" Евгений Тишковец рассказал "Комсомольской правде", что морозы придут в столицу уже 5 февраля.

Температура воздуха опустится до минус пяти градусов по Цельсию. Местами в регионе пройдет небольшой снегопад. По мнению эксперта, каждый день мороз будет крепчать. Ситуация связана с беспрепятственным доступом воздуха, вызываемым циклоном

В четверг москвичам следует ждать днем до минус 8, ночью - до минус 12. В субботу - до минус 15 градусов. В Подмосковье будет еще холоднее. Там может быть до минус 20. Подобная погода задержится и на территории европейской части России, а также юге.

Ранее Piter.tv писал о том, что петербуржцам пообещали похолодание до минус 6 к концу рабочей недели.

Видео: YouTube/Timelab Pro