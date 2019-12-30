Петербуржцам пообещали похолодание до минус 6 к концу рабочей недели

С выходных начнется потепление.

К концу рабочей недели синоптики обещают петербуржцам похолодание до минус шести градусов по Цельсию. Всю неделю температура воздуха в среднем будет колебаться от минус двух до минус шести в дневное время. Ночью следует ожидать от минус четырех до минус десяти градусов.

Самым теплым днем будет понедельник. Эксперты заявили, что 3 февраля ожидается ноль градусов. Однако этого местные жители не почувствуют из-за сильного ветра. Порывы придут с западной стороны. Они достигнут восьми метров в секунду. К ночи вторника температура упадет до минус шести. В ночь четверга стоит приготовиться к похолоданию до минус десяти.

Во вторник и четверг показатели термометров фиксируют минус четыре градуса. Будет дуть северо-западный ветер. Его скорость - около пяти метров в секунду. Ночью похолодает до минус восьми градусов. К среде прогнозирует погода до минус двух днем и минус семи в темное время суток. В пятницу днем будет минус шесть. На выходных начнется потепление.

Ранее Piter.tv писал о том, что "желтый" уровень опасности в Москве из-за непогоды продлили до 4 февраля.

Фото: Piter.tv

