"Желтый" уровень опасности в Москве из-за непогоды продлили до 4 февраля

По информации Гидрометцентра России, из-за гололедицы и ветра в Москве продлили "желтый" уровень опасности.
Изначально такой уровень зафиксировали 30 января, тогда синоптики предупреждали москвичей о мокром снеге и гололеде.
"Степень интенсивности опасных явлений: жёлтый — погода потенциально опасна", — уточняют на сайте Гидрометцентра. Температура будет держаться от нуля до минуса четырех градусов.
Ранее мы сообщали, что в Петербурге снег не застал врасплох коммунальщиков 1 февраля.
Видео: YouTube / Timelab Pro
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