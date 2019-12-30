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"Желтый" уровень опасности в Москве из-за непогоды продлили до 4 февраля

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Такой уровень зафиксировали 30 января.

По информации Гидрометцентра России, из-за гололедицы и ветра в Москве продлили "желтый" уровень опасности. 

Изначально такой уровень зафиксировали 30 января, тогда синоптики предупреждали москвичей о мокром снеге и гололеде. 

"Степень интенсивности опасных явлений: жёлтый — погода потенциально опасна", — уточняют на сайте Гидрометцентра. Температура будет держаться от нуля до минуса четырех градусов.

Ранее мы сообщали, что в Петербурге снег не застал врасплох коммунальщиков 1 февраля.

Видео: YouTube / Timelab Pro

Теги: желтый уровень опасности
Категории: Лента новостей, Тема дня,

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