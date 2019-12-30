"Желтый" уровень опасности в Москве из-за непогоды продлили до 4 февраля

Такой уровень зафиксировали 30 января.

По информации Гидрометцентра России, из-за гололедицы и ветра в Москве продлили "желтый" уровень опасности.

Изначально такой уровень зафиксировали 30 января, тогда синоптики предупреждали москвичей о мокром снеге и гололеде.

"Степень интенсивности опасных явлений: жёлтый — погода потенциально опасна", — уточняют на сайте Гидрометцентра. Температура будет держаться от нуля до минуса четырех градусов.

Ранее мы сообщали, что в Петербурге снег не застал врасплох коммунальщиков 1 февраля.

Видео: YouTube / Timelab Pro