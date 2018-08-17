Сергей Семак не дал футболистам "Зенита" выходной после победы над "Динамо"

С юмором тренер отметил, что заслужил больше отдыха из-за волнения за игроков.

Главный тренер "Зенита" отказался давать спортсменам выходной после героического матча против минского "Динамо". Такое определение дал сам Сергей Семак, но отметил, что отдыхать футболистам незачем. В шутку руководитель петербургского клуба отметил, что "day off"" нужен как раз ему.

Семак заявил Дзюбе в юмористическом ключе, что заслужил небольшой перерыв. Он также добавил, что у него восемь детей, поэтому он тратит столько нервов. Видеоподтверждение заснято в раздевалке спортсменов после вчерашней игры на стадионе "Петровский".

Отметим, что следующей игрой станет квалификационный раунд турнира Европы, в котором петербуржцы сразятся с Норвегией 23 и 30 августа.

Фото и видео: Вконтакте/ФК "Зенит"