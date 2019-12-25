  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге в день начала войны исполнят Седьмую симфонию Шостаковича
Сегодня, 10:52
178
Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге в день начала войны исполнят Седьмую симфонию Шостаковича

0 0

Она посвящена героизму жителей города.

Во вторник, 22 июня, в годовщину начала Великой Отечественной войны в петербургской филармонии прозвучит Седьмая (Ленинградская) симфония Дмитрия Шостаковича. Она посвящена героизму жителей города перед лицом фашистского нашествия.

Симфонию сыграет Академический симфонический оркестр филармонии. Именно он (тогда – симфонический оркестр Ленинградского радиокомитета) исполнил эту мелодию на премьере 9 августа 1942 года. Это стало одним из героических событий 900-дневной блокады Ленинграда.

22 июня этот же коллектив в том же зале исполнит Седьмую симфонию Шостаковича под управлением Владимира Альтшулера.

Заявила пресс-служба филармонии

Ранее мы писали, что на Марсовом поле зажгли 30 тысяч свечей в память о начале войны.

Фото: ВКонтакте / Петербургская филармония им. Шостаковича

Теги: начало войны, седьмая симфония шостаковича, филармония
Категории: Музыка, Культура, Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии