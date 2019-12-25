В Петербурге в день начала войны исполнят Седьмую симфонию Шостаковича

Во вторник, 22 июня, в годовщину начала Великой Отечественной войны в петербургской филармонии прозвучит Седьмая (Ленинградская) симфония Дмитрия Шостаковича. Она посвящена героизму жителей города перед лицом фашистского нашествия.
Симфонию сыграет Академический симфонический оркестр филармонии. Именно он (тогда – симфонический оркестр Ленинградского радиокомитета) исполнил эту мелодию на премьере 9 августа 1942 года. Это стало одним из героических событий 900-дневной блокады Ленинграда.
22 июня этот же коллектив в том же зале исполнит Седьмую симфонию Шостаковича под управлением Владимира Альтшулера.
Заявила пресс-служба филармонии
Ранее мы писали, что на Марсовом поле зажгли 30 тысяч свечей в память о начале войны.
Фото: ВКонтакте / Петербургская филармония им. Шостаковича
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