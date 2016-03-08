Санитарки онкодиспансера в Петербурге пожаловались на низкую заработную плату

"Альянс врачей" отправил итоги проверки в Госинспекцию труда, Следком, полицию и администрацию президента.

Санитарки петербургского городского онкологического диспансера записали обращение, в котором рассказали о низких заработных платах. Женщины в течение года получают около 24 тысяч рублей в месяц. Видеообращение записал профсоюз медицинских работников "Альянс врачей".

Почему вся больница получает хорошие деньги, а именно наше отделение маленькие? Мы что, рабы здесь? Елена Корнеева, санитарка отделения химиотерапии

Работники рассказали, что в сентябре прошлого года отменили доплату в девять тысяч рублей. Причину отмены при этом не назвали, а документ подписали задним числом. Профсоюз медработников отметил, что зарплата, согласно майским указам президента должна быть не менее 60 тысяч рублей.

В петербургском городском онкологическом диспансере на восемь коек приходится две санитарки, хотя по нормативам Минздрава положено четыре. "Альянс врачей" отправил итоги проверки в Госинспекцию труда, Следком, полицию и администрацию президента.

Ранее аналитики составили список самых высокооплачиваемых профессий в Петербурге.

Видео: YouTube/ Альянс Врачей