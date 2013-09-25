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С начала августа жители Петербурга подали свыше 4 тыс. заявок на получение финской визы
Сегодня, 10:49
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С начала августа жители Петербурга подали свыше 4 тыс. заявок на получение финской визы

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В это время в Финляндии разрабатывают механизм усложнения процедуры выдачи документов россиянам.

С начала августа петербуржцы подали около 4,5 тыс. заявок на получение финской визы. Большинство из них одобрили. Об этом сообщили 78.ru в пресс-службе Генконсульства Финляндии в Петербурге.

В ведомстве отметили, что число отрицательных решений по визовым заявлениям можно назвать низким. Более подробную информацию пресс-служба предоставить не смогла. 

Отметим, что в это время в Финляндии придумали, как усложнить процедуру выдачи российских виз. Теперь разрешительные документы планируют выдавать  всего один день в неделю. 

Ранее на Piter.tv: в госизмене обвинили финнов, заправлявших авто в России.

Фото: Piter.tv

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Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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