С начала августа жители Петербурга подали свыше 4 тыс. заявок на получение финской визы

В это время в Финляндии разрабатывают механизм усложнения процедуры выдачи документов россиянам.

С начала августа петербуржцы подали около 4,5 тыс. заявок на получение финской визы. Большинство из них одобрили. Об этом сообщили 78.ru в пресс-службе Генконсульства Финляндии в Петербурге.

В ведомстве отметили, что число отрицательных решений по визовым заявлениям можно назвать низким. Более подробную информацию пресс-служба предоставить не смогла.

Отметим, что в это время в Финляндии придумали, как усложнить процедуру выдачи российских виз. Теперь разрешительные документы планируют выдавать всего один день в неделю.

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Фото: Piter.tv