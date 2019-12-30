Америка вывела войска c двух своих баз в Сирии и перебрасывают их в Ирак

Передвижения войск назвали подготовкой к окончательному выводу "оккупационных войск".

Войска США покинули две свои военные базы на северо-востоке Сирии и направились в сторону Ирака. Об этом 8 января сообщило агентство SANA.

По информации СМИ, порядка 40 военных грузовиков с военной техникой покинули военную базу "Хораб-Джейр" в провинции Хасеке. Помимо этого 50 грузовиков с военной техникой выехали с базы в Шаддади. Войска США направились в сторону границы с Ираком.

Сирийские СМИ пишут, что передвижения войск являются подготовкой к окончательному выводу "оккупационных войск".

Видео: YouTube / MILITARY CHANNEL