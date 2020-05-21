Вашингтон не поддержал проект РФ о невмешательстве в дела Венесуэлы третьей стороны.

США заблокировали проект заявления России по Венесуэле. Об этом в собственном Twitter-аккаунте написал первый заместитель постпреда РФ в ООН Дмитрий Полянский. дипломат рассказал, что Вашингтон не одобрил московский проект заявления в Совет Безопасности ООН уважать суверенитет Венесуэлы.

Проект был "убит" постпредством США через 9 минут после начала процедуры принятия по умолчанию. Еще остались вопросы о "конструктивности" позиции США по Венесуэле? Дмитрий Полянский, дипломат

Эксперт из России рассказал, что документ содержал в себе призыв решить возникший конфликт в Венесуэле путем диалога внутри государства. РФ не считает, что для Венесуэлы пойдет на пользу, если в ситуацию начнет вмешиваться третья сторона. Москва считает необходимым уважать территориальную целостность и суверенитет республики.

Лавров рассказал о контактах России и Венесуэлы по морскому вторжению.

Видео: YouTube / TASS