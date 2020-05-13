Лавров: США усиливают давление на другие страны в условиях пандемии

Глава МИД РФ констатировал факт давления США на независимые от ни страны.

Сергей Лавров заявил, что США усиливают давление на другие страны в условиях пандемии. Об этом глава МИД России рассказал во время заседания Совета министров иностранных дел ШОС, которое состоялось в формате видеосвязи. По мнению чиновника, Америка навязывает свои требования государствам, которые пытаются проводить независимую политику.

Наши американские коллеги и их союзники не прекращают попыток нагнетать конфронтацию, использовать нынешнюю ситуацию, чтобы навязать свою точку зрения прокомментировал Сергей Лавров

Глава МИД заметил, что правила по усилению давления на страны изобретаются самими американцами.

Лавров рассказал о контактах России и Венесуэлы по морскому вторжению.

Видео: YouTube / TASS