Он назвал аргументы посла США в РФ Джона Салливана неудовлетворительными.

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия ждет от США объяснения ситуации со школьниками, которые застряли в США. Об этом сообщает агентство ТАСС. Объяснений российский министр требует от Госдепа.

Мы еще ожидаем от наших американских коллег четких, подробных объяснений. Сергей Лавров, министр иностранных дел РФ

Он назвал аргументы посла США в РФ Джона Салливана неудовлетворительными. Тот призывал не волноваться, потому что часть российских подростков уже вернулась домой, часть передумала это делать, а кого-то пристроили в семью в Штатах.

Ранее Лавров прокомментировал данные о российском "отравителе" в Праге.

Видео: YouTube / Ministry of Foreign Affairs of Russia