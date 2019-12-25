Россия готова помочь Венесуэле, если страна подаст запрос.

Сергей Лавров рассказал о контактах России и Венесуэлы по морскому вторжению. Об этом глава внешнеполитического ведомства РФ рассказал журналистам "РИА Новостей" в рамках пресс-конвенции по итогам онлайн-встречи глав МИД СНГ.

Наши спецслужбы находятся в контакте, и, если поступит запрос об оказании такой помощи в такого рода делах, конечно же, он будет рассмотрен прокомментировал Сергей Лавров

Напомним, что в начале мая глава МВД Венесуэлы заявил, что местные власти предотвратили вторжение боевиков из Колумбии. Они пытались проникнуть на территорию страны на быстроходных катерах со стороны штата Ла-Гуайра. По мнению Мадуйро, боевики пересекли границу, чтобы убить лидера Венесуэлы. Восемь нападавших были ликвидированы. Среди задержанных участников атаки оказались двое американцев. В общей сложности власти поймали 34 человека. Официальные лица Колумбии и США заявили, что не имеют отношения к данному событию.

Столкновение корабля ВМС Венесуэлы с круизным лайнером сняли на видео.