США и Россия обменялись цитатами Мартина Лютера Кинга на заседании Совбеза ООН

Родни Хантер и Василий Небензя аргументировали позицию своих стран при помощи фраз борца за права темнокожих.

США и Россия обменялись цитатами Мартина Лютера Кинга на заседании Совета безопасности ООН, которое было посвящено сотрудничеству ООН в Лиги арабских государств. Постоянные представители двух стран решили ответить друг другу словами борца за права темнокожего населения.

Первым цитату активиста использовал американский дипломат Родни Хантер. Он выступил с критикой действий сторонников политических режимов Сирии и Ирана на Ближнем Востоке. Эксперт применил для выражения своей позиции фразу: "Ненависть не может вытеснить ненависть, и только любовь может сделать это". Американцу ответил российский представитель Василий Небензя. Он призвал Вашингтон прекратить гонку вооружений и "бряцанье оружием". Дипломат процитировал слова Мартина Лютера Кинга, добавив, что именно эту фразу в США не любят приводить в пример.

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Видео: YouTube / Организация Объединенных Наций