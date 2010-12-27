Автомобильные предприятия Санкт-Петербурга ждет простой из-за ЧМ-2018

Правительство может приостановить обработку токсичных и опасных грузов в порту регионов, где пройдут матчи.

На время проведения чемпионата мира по футболу в регионах, где будут проходить матчи, власти могут приостановить перевалку опасных грузов в портах. Как сообщает "Коммерсантъ", запрет может коснуться не только радиоактивных изотопов, но и автомобильной промышленности.

Отмечается, что данные меры предосторожности находятся сейчас на рассмотрении, но операторы уже рассылают уведомления клиентам. Простой ожидает грузам с ионизирующем излучением, а также с токсичными химическими, биологическими, токсичными, радиоактивными и взрывчатыми веществами.

В случае запрета пострадает и автомобильная промышленность. Под ограничением могут оказаться подушки безопасности, аккумуляторы, лакокрасочные материалы и другие необходимые комплектующие. Поскольку все поставки согласованы заранее, в такой короткий срок невозможно заказать дополнительную партию.

Согласование обработки и перевалки можно сделать только в межведомственных оперативных штабах, подконтрольных ФСБ. Ранее бизнес-омбудсмен Санкт-Петербурга Александр Абросимов просил разработать регламент рассмотрения заявок, но его, на данный момент так и не появилось.

Напомним, ранее Piter.tv сообщал, что 561 отель завысил цены в преддверии ЧМ — 2018.

Вото: "ВКонтакте" / Илья Балдов