СМИ: представители "Талибана"* заняли ключевые посты в правительстве Афганистана

Названы имена глав Минобороны, МВД и МИД страны.

Представители движение "Талибан"* заняли ключевые посты в правительстве Афганистана. Об этом пишет "РИА Новости" со ссылкой на источник, близкий к боевикам.

Согласно имеющимся данным, главой Министерства иностранных дел Афганистана стал один из основателей "Талибана"* Мулла Абдул Гани Барадар, Министерства обороны – сын основателя движения Мулла Якуб Ахунд, Министерства внутренних дел – сын одного из лидеров боевиков Халифа Хаккани.

Отмечается, что имена остальных членов кабинета министров объявят позже, после консультаций по формированию нового правительства страны.

Напомним, 15 августа движение "Талибан"* вошло в Кабул, а до этого взяло под свой контроль практически все провинции Афганистана. Столица сдалась без боя. Радикалы получили приказ о неприменении насилия к местному населению. Президент страны Ашраф Гани покинул территорию государства, чтобы "избежать кровопролития" среди мирного населения Афганистана.

Ранее лидер Фронта национального сопротивления Афганистана в провинции Панджшер Ахмад Масуд заявил, что прекратит свою деятельность, если "Талибан"* создаст в стране инклюзивное правительство. По его словам, боевики обязаны разделить власть со всеми, а также установить равноправие между жителями Афганистана. Он подчеркнул, что эти условия неоспоримы.

Фото: pixabay.com

"Талибан"*, талибы* - террористическая организация, запрещена в РФ

