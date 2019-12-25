СКА – третий фаворит в борьбе за Кубок Гагарина. Прогноз от БК Леон

После шести сыгранных матчей петербургские армейцы занимают второе место в Западной конференции.

Питерский хоккейный клуб три года не может стать чемпионом КХЛ, поэтому для нового сезона руководство укрепило состав команды и пригласило опытного тренера Валерия Брагина, который также стал руководить и сборной России. Однако, как сообщает Betonmobile.ru, букмекеры все равно не считают СКА главным фаворитом Кубка Гагарина.

Два обмена прямо перед стартом

После старта сезона СКА оказался в верхней части таблицы и сразу стал бороться с ЦСКА за первое место в Западной конференции. Аналитики БК Леон считают именно столичный клуб явным фаворитом на титул. На победу ЦСКА дают коэффициент 3.20. Если открыть БК Леон на мобильном, то можно увидеть, что следом за армейским клубом идет трехкратный обладатель кубка Гагарина казанский "Ак Барс" (коэффициент 5.50). Рядом с этой командой расположился и СКА – коэффициент 6.00 на победу. Также в пятерке фаворитов есть еще и "Авангард" (8.00), и "Динамо" Москва (9.00).

Прямо перед началом сезона СКА получил хорошее усиление из НХЛ. Форвард "Колорадо" Владислав Каменев подписал с питерцами соглашение, которое рассчитано на два года – до конца сезона-2021/22. Отметим, что ранее Каменев не вошел в состав "Колорадо" на плей-офф НХЛ. На счету Владислава тридцать восемь матчей в регулярном чемпоинате, в которых он отметился восемью очками. Интересно, что права на 24-летнего форварда руководство СКА получило этим летом в результате трехсторонней сделки с участием "Металлурга" и "Трактора". По данным издания "Спорт-Экспресс", за этот сезон Каменев заработает тридцать пять миллионов рублей, а за следующий – сорок пять миллионов.

Помимо этого, СКА провернул обмен с "Сочи" в конце августа. Из этой команды армейцы забрали нападающего Оскара Стена. А "Сочи" взамен получил права на форварда Германа Рубцова. На счету Рубцова четыре игры в НХЛ в составе "Филадельфии". Также он успел провести сорок две встречи в АХЛ, где отличился тринадцатью баллами. Герман подписал с клубом контракт сроком на один сезон. Что же до Стена, то Оскар сейчас находится в системе "Бостона". В минувшем сезоне АХЛ он провел шестьдесят матчей и отметился двадцатью тремя очками.

Помощь врачам

Также отметим, что питерский СКА пожертвовал один миллион рублей врачам, которые ведут борьбу с пандемией коронавируса. Вице-президент клуба Роман Ротенберг рассказал о том, что врачи проделали огромную работу, и назвал это подвигом. В честь того, что клуб пожертвовал миллион рублей, был проведен специальный благотворительный матч. Все его участники вышли с нашивками на форме – это тоже знак благодарности врачам.

Игра состоялась в коне августа и запомнилась тем, что две шайбы забросила семилетняя дочь Ротенберга – Арина. Она занимается фигурным катанием и выступала в рамках шоу на матчах сборной и СКА на "Газпром Арене" в 2019 году. Также в матче приняли участие игроки и тренеры СКА, сам Ротенберг, член совета директоров СКА Александр Медведев, генеральный директор команды Андрей Точицкий, а также народный артист России Игорь Бутман.