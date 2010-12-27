Стали известны подорожавшие в 2018 году продукты

Росстат подвел итоги минувшего года.

Уровень инфляции в прошлом году составил 4,3%. Тем не менее, минимум десять продуктов подорожали на значительно более весомую сумму. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

Так за 2018 год цены на пшено и капусту выросли на 73 %, газомоторное топливо, сахар и яиц подорожали почти на 30%. Среди лекарств быстрее всего дорожал валидол (23,6%), в то время как общий рост цен на медикаменты, лечебное оборудование и аппаратуру составил 4,5%.

Так же в ведомстве назвали товары, чья стоимость в 2018 году упала. Теперь дешевле можно купить гречневую крупу, огурцы, помидоры, лимоны, чеснок, сушеные овощи и другое.

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