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На матче хоккейных СКА и "Динамо" будут дежурить 80 сотрудников Росгвардии
Сегодня, 12:10
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Butenko
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На матче хоккейных СКА и "Динамо" будут дежурить 80 сотрудников Росгвардии

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Сегодняшний матч между СКА и "Динамо" в Ледовом дворце взят под особый контроль Росгвардии.

Не менее 80 бойцов Росгвардии и 60 офицеров ОМОН будут охранять хоккейный матч между СКА и "Динамо". Игра петербургской и московской хоккейных команд станут главным матчем дня в КХЛ. Ожидается, что во Дворце спорта "Ледовый" соберутся около 12 000 болельщиков. Эта ситуация требует особого внимания со стороны органов правопорядка и безопасности.

"Общественный порядок и общественную безопасность во время проведения матча совместно с полицией будут обеспечивать более 60 сотрудников ОМОН и подразделений лицензионно-разрешительной работы ГУ Росгвардии по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Также к охране правопорядка при проведении спортивного мероприятия будут привлечены 80 военнослужащих Северо-Западного округа войск национальной гвардии РФ", - говорится в официальном сообщении пресс-службы ведомства.
 
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Теги: кхл , новости спб , новости спорта , росгвардия , ска
Категории: Новости СПб Хоккей

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