Ритейлеры опасаются, что "мусорная реформа" приведет к появлению "пустых полок" в магазинах

Стало известно также о риске сокращения ассортимента интернет-магазинов.

Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ), в которую входят крупные российские торговые сети, заявила, что ряд рисков создает законопроект об ответственности производителей за утилизацию товаров и упаковки. Об этом пишет РБК.

Отмечается, что данные правила могут спровоцировать уход торговли в серую зону, а это в свою очередь может привести к пустым полкам в магазинах, а также это может привести к сокращению ассортимента в интернет-магазинах.

Так, реформа предполагает создание Единой государственной информационной системы учета отходов от использования товаров (ЕГИС УОИТ) и запрет на продажу товаров, сведений о которых нет в реестре.

Однако ритейлеры не понимают, как будет собираться информация для этого реестра. Они считают, что если запретить реализацию товаров, которые не вошли в реестр, то система легального товарооборота может быть разрушена.

Оператор мусорной реформы "Российский экологический оператор" заявил, что риска пустых полок нет, а внесение информации в систему не приведет к дополнительным издержкам.

Предполагается, что в России к началу 2022 года введут 100%-ю утилизацию упаковки.

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