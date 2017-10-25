Рентген-эндоваскулярная хирургия в Санкт-Петербурге

Операция на сосудах без полостных разрезов, с минимальной кровопотерей и отсутствием наркоза. Операция, после которой пациент уходит на своих ногах, избавившись от тромбов. Рентгенэндоваскулярная или проще говоря "внутрисосудистая" хирургия – одно из самых современных и молодых направлений в медицине.

Что такое рентгено-эндоваскулярная хирургия?

Рентгенохирургическая операционная, состоящая из стола, ангиографа и комнаты управления, скорее напоминает диагностический кабинет. Однако именно здесь проводятся высокотехнологичные операции на сосудистом русле. Все вмешательства происходят под рентгеноскопическим контролем в формате снимков и видеозаписи. Из-за этого хирургам приходится работать в специальной экипировке. Вес защитного халата и воротника на щитовидную железу составляет около 8 кг.

Эндоваскулярная хирургия позволяет провести хирургическое лечение многих заболеваний эндоскопически, то есть, через сосудистую систему. Суть вмешательства состоит в том, что в кровеносную систему вводят контрастные вещества, видимые в рентгеновском излучении. Они помогают врачам оценит кровоток, обнаружить бляшку или тромб и провести лечение. По своему составу эти вещества схожи с кровью. Они задерживают рентгеновское излучение, отражая строение сосудов, и позволяют точно оценить положение инструментов внутри сосудистого русла.

Манипуляции во время эндоваскулярного хирургического лечения производятся при помощи катетеров – специальных трубок диаметром 2-3 мм, – по сосудистой системе их подводят непосредственно к тому месту, где необходимо провести оперативное лечение или диагностику. Катетер вводят через кожный прокол, минуя разрезы. Такие операции проводят без общей анестезии, ведь внутри сосудов нет болевых рецепторов, а значит человек почти не чувствует, как инструменты хирурга перемещаются по кровеносной системе.

В 40-й городской больнице Петербурга отделение рентгенохирургических методов диагностики и лечения открыло свои двери пациентам в конце 2009 года. За первые 6 лет работы на отделении было выполнено более 10 тысяч диагностических процедур и 5,5 тысяч операций на сердце и сосудах.

Рентгено-эндоваскулярная хирургия в кардиологии

16 минут – среднее время прибытия бригады скорой помощи к пациенту в Курортном районе Петербурга. Оперативную транспортировку больного обеспечивает собственное отделение скорой медицинской помощи 40-й больницы, что особенно важно при острых сердечно-сосудистых синдромах.

Все больные с инфрактом миокарда поступают сразу в реанимацию минуя приемный покой. Им проводится ЭКГ, берутся анализы: маркеры некроза миокарда, проводится ЭХО-кардиограмма. Пациент осматривается реаниматологом-кардиологом, после чего выставляется диагноз. Если инфаркт подтверждается, то больной в течении часа оказывается в отделении рентгенхирургических методов лечения и ему проводится коронарография – это такой "золотой стандарт", 100%-ная диагностика поражения коронарного русла. При инфаркте это очень актуально, потому что таким способом мы спасаем жизнь. Мы открываем тот сосуд коронарный, который был закрыт тромбом или стенозом артерии – то, что вызвало инфаркт миокарда. Лариса Зеленина, заведующая кардиологическим отделением СПб ГБУЗ Городская больница №40

Юрия Павловича бригада скорой помощи доставила с нарастающими болями в области сердца. В анамнезе у мужчины были гипертония, перенесенный инсульт и сахарный диабет.

На ЭКГ диагностировали острый инфаркт, что подтвердили ферменты в крови. Через 40 минут больной уже был в рентгенхирургической операционной, где ему провели коронарографию с последующим стентированием. Сделали полную реваскуляризацию тремя стентами – то есть восстановили кровоснабжение сердечной мышцы. В итоге уже через сутки Юрия Павловича перевели в палату интенсивной терапии, а затем в отделение кардиологии. А через 7 дней его выписали домой на амбулаторное лечение.

Эндоваскулярные методики при плановой кардиологии

Эндоваскулярные методики на сегодняшний день крайне востребованы в кардиологии – они позволяют избежать традиционной полостной хирургии в лечении заболеваний сердца и сосудов. Львиная доля рентгенхирургических вмешательств связана с нарушениями сердечного ритма.

Существуют классические симптомы. Это сердцебиение и перебои в работе сердца, повышенная утомляемость. Это те симптомы, которые должны насторожить пациента и сподвигнуть к тому чтобы обратиться к врачу. Где ему будет зарегистрирована электрокардиограмма, поскольку для того, чтобы выбрать лечебную тактику, любое нарушение ритма сердца должно быть зарегистрировано. Любовь Нечаева, кардиолог-аритмолог СПб ГБУЗ Городская больница №40

Сегодня на базе Городской больницы № 40 в Сестрорецке выполняются все виды оперативных вмешательств, направленных на лечение нарушений ритма сердца. Самой распространенной остается фибриляция предсердий, которая в нередких случаях приводит к инсультам и нарушению качества жизни пациента. На помощь приходят высокотехнологичные методики.

Это камера сердца, левое предсердие. Схематично довольно-таки подробно изображены легочные вены. Считается, что источником фибрилляции предсердий мерцательной аритмии является именно устья легочных вен, которые подавляют нормальный ритм сердца. Мы с помощью катетера изнутри сердца изолируем радиочастотным током эти вены от основной камеры сердца. Пациент подключен к очень сложной системе мифлюроскопической навигации, и при помощи катетера, который после окончания доступа позиционируется в левом предсердии в нужной камере сердца. Включается режим, с помощью которого можно рисовать сердце. Мы как бы в реальном времени изнутри рисуем саму камеру. Пациент лежит на столе на груди и на спине у него наклеены специальные наклейки, которые коммутируют соединяются в постоянном контакте с данным электродом. Создается трехмерная модель с точностью до 1-2 мм. И в дальнейшем мы уже можем выключить этот режим и в абсолютно любых проекциях рассматривать камеру сердца как нам удобно, как нам нужно Александр Каменев, рентгенхирург-аритмолог СПб ГБУЗ Городская больница №40

Фибриляция предсердий опасна повышенным тромбообразованием в полости левого предсердия и дальнейшим попаданием тромба в мозг. Именно поэтому пациентам с таким диагнозом назначают антитромботические препараты. В том случае, когда применение антикоагулянтов ограничено, используют альтернативные методики эндоваскулярных хирургов.

Применение антикоагулянтов оно сопряжено с повышенным риском кровотечения. И у той категории пациентов, у которой риск крайне высокий и применение антикоагулянтов ограничено или есть противопоказания, возможна как раз имплантация окклюдера…это устройство для предупреждения тромб образования в предсердии. Любовь Нечаева, кардиолог-аритмолог СПб ГБУЗ Городская больница №40

Окклюдер представляет собой ловушку, к оторая в течении 45 суток покрывается клетками, выстилающими внутренний просвет сосуда и таким образом ушко сепарируется от по лости левого предсердия, тромбообразование в нем не происходит, а значит и потребность в приеме антикоагулянтов отпадает.

Рентген-эндоваскулярная хирургия при инсульте

Чем опасны тромбы в сердце и на сонных артериях? Отрываясь, они попадают в кровоток и перекрывают питание части головного мозга. Это ситуация, при которой ткани начинают умирать и называется инсультом. В тот самый момент, когда тромб перекрывает кровоснабжение, включается таймер и начинается обратный отсчет. И если не справиться с проблемой за считанные часы и даже минуты, закрытая часть мозга попросту умрет.

Когда рентгенэндоваскулярные хирурги принимают решение об извлечении тромба, они используют специальные стент-ретриверы или ловушки, которые цепляют тромбы и восстанавливают кровоток по церебральным артериям.

Мы стараемся проводить такие процедуры на самостоятельном дыхании. Пациент находится в сознании. И бывает, что закончив эту процедуру мы начинаем разговаривать с пациентом и на глазах пациент начинает шевелить рукой, которая у него была в порезе. Максим Агарков, рентгенэндоваскулярный хирург

В год через отделение рентгенохирургических методов лечения 40 больницы в Сестрорецке проходит около 40 пациентов с инсультом. Объем таких вмешательств в Курортном районе Петербурга равен общемировым стандартам. И это при том, что чаще всего пациенты попадают в стационар с длительностью закрытого сосуда больше 2-3 часов, когда хирурги уже ограничены по времени. Согласно статистике, если вмешательство по извлечению тромба произвести в течение часа, шансы что пациент восстановится составляют 80%, а через 6 часов всего 20.

Сложные случаи: авневризма, сосуды ног и другие истории

Аорта – это артерия с самым высоким давлением крови и в соответствии с пульсацией сердца давление в ней меняется скачкообразно и в больших пределах. Изначально стенки аорты очень прочные и эластичные, но в силу разных факторов, они могут ослабевать и выпячиваться, будучи не в силах противостоять высокому внутреннему давлению. Именно такое расширение называют аневризмой аорты.

"По-сути дела это граната в животе, которая может в любой момент в животе разовраться и тогда этот человек погибает. Чтобы не допустить этого нужна операция. Операций может быть две: или открытая операция, когда нужно выключать эту аневризму, делать протезирование. Или же делать эндоваскулярное вмешательство, которое мы только что выполнили – сюда имплантируется так называемый стент. Это металлический каркас с тканью, который изолирует «выключает» эту аневризму. Сергей Власенко, кандидат медицинских наук, заведующий кабинетом рентгенохирургических методов диагностики и лечения Городской больницы № 40

Аневризма может расслоиться и в грудном отделе аорты, например, когда человек подает в автомобильную аварию. Но чаще всего это нарушение фиксируют у пациентов с выраженным атеросклерозом. Это заболевание в первую очередь поражает артерии сердца, иногда вовлекая сосуды шеи, а также артерии верхних и нижних конечностей.

Если это сосуды шеи – это могут быть инсульты, если речь идет о поражении сосудов верхних конечностей, у пациента развивается ишемия в руках. И если говорить об генерализованном атеросклерозе нижних конечностей – то это критическая ишемия и ишемия нижних конечностей, которая проявляется перемежающейся хромотой, термин достаточно всем известный. Тоже самое, что и стенокардия только для ног. Когда пациент на фоне какой-то нагрузки не может идти. Начинает идти и у него начинают сильно болеть ноги и он вынужден остановиться, какое-то врем постоять. Дальше опять идти на небольшое расстояние. Они идут перебежками и отсюда такое название. Максим Агарков, рентген-эндоваскулярный хирург СПб ГБУЗ Городская больница №40

Чаще всего атеросклерозом страдают курильщики и люди с сахарным диабетом. Когда нарушается кровоток, ткани мышц начинают умирать. Развиваются трофические язвы, которые сопровождаются изнурительными болями. Если вовремя не оказать помощь, пациент подходит к ампутации.

Существует несколько методов лечения критической ишемии нижних конечностей. Мы перешиваем новые сосуды сосудистой хирургией, различными способами извлекаем бляшку, ставим протезы и т.д. Либо когда пациент тяжелый, когда у него полное диффузное поражение всех сосудов в ногах, невозможно найти и пришить новые протезы, эти пациенты уже попадают к нам. Эта группа пациентов называется пациенты с критической ишемией и мы занимаемся реваскуляризацией. Максим Агарков, рентген-эндоваскулярный хирург СПб ГБУЗ Городская больница №40



Новые методы работы при гинекологии и онкологии

Специалисты рентген-эндоваскулярной хирургии помогают онкологам в проведении внутриартериальной химиотерапии. В результате чего противоопухолевое средство доставляется именно к пораженной зоне, попадая в первичное капиллярное русло. Медленный кровоток способствует хорошей абсорбции препарата патологическими клетками и в процессе процедуры можно избежать серьезных отравлений. Эндоваскулярные манипуляции помогает снять интоксикацию – основную причину гибели онкологических больных.

Методы мини-инвазивной рентгенхирургической помощи активно используют при фибромиомах матки. Что позволяет не только отказаться от полостной операции, но и сохранить орган, а вместе с ним и детородную функцию.

Не используется никаких разрезов, всего лишь вводится катетер. Мы попадаем им в ту артерию, которую надо перекрыть в частности маточную. И через этот катетер вводятся специальные частицы, которые перекрывают этот сосуд. Частицы например такие или подобные. Вся эта операция длится 20-30 минут и через 3 -4 дня человек выписывается и эта миома значительно уменьшается в размерах. Сергей Власенко, кандидат медицинских наук, заведующий кабинетом рентгенохирургических методов диагностики и лечения СПб ГБУЗ Городская больница №40

Рентген-эндоваскулярная хирургия – один из самых динамично развивающихся и перспективных разделов современной медицины. это универсальный метод, применимый для лечения различных патологий сосудов и внутриорганных протоков, который отвечает всем параметрам высокотехнологичной медицинской помощи.