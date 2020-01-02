Определены самые высокооплачиваемые временные вакансии на Новый год.

Рекрутеры рассказали, как заработать в среднем 100 тыс. рублей на новогодних праздниках. Сейчас компании активно набирают аниматоров, которым обещают заработную плату до 140 тысяч. Такую оплату услуг могут получить аниматоры, которые временно наденут костюмы Деда Мороза и Снегурочки. Стоимость работы актуальна для Москвы и Петербурга. Об этом "ТАССу" сообщили сотрудники портала HeadHunter.

Также оплату в размере 130 тысяч может получить водитель-курьер на личном автомобиле в столице. Немногим меньше предлагают фотографам за работу на новогодних елках, праздниках, на крупных площадках.

Работодатели рассказали, что предпраздничная пора становится самым высоким сезоном на рынке труда. Это относится к временной занятости и краткосрочному найму персонала. Кандидатам предлагают вакансии в сфере развлечений, организации праздников, продажи украшений, доставки товаров.

Ранее Piter.tv писал о том, что забег Дедов Морозов прошел в центре Петербурга.

