Видео: Забег Дедов Морозов прошел в центре Петербурга

Участникам забега выдали халат, кушак, шапку, бороду и варежки.

На Дворцовой площади в субботу вечером состоялся IV Международный Забег Дедов Морозов. Об этом сообщил корреспондент Piter.TV с места события.

Забег в 2 500 метров открыл Всероссийский Дед Мороз, прибывший в Петербург из Великого Устюга. Традиционно, участвующие, сделав круг, пробежали от Дворцовой площади по Миллионной улице через Аптекарский переулок мимо реки Мойки.

Мероприятие прошло в городе на Неве уже в четвертый раз и официально положило начало зимним праздникам. Выйти на дистанцию мог каждый желающий вне зависимости от возраста и физической подготовки. Зарегистрировавшиеся в забеге получат пропуск в Стартовый городок и подарки от Деда Мороза.

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Фото: Piter.TV