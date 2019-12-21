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Видео: Забег Дедов Морозов прошел в центре Петербурга

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Участникам забега выдали халат, кушак, шапку, бороду и варежки.

На Дворцовой площади в субботу вечером состоялся IV Международный Забег Дедов Морозов. Об этом сообщил корреспондент Piter.TV с места события.

Забег в 2 500 метров открыл Всероссийский Дед Мороз, прибывший в Петербург из Великого Устюга. Традиционно, участвующие, сделав круг, пробежали от Дворцовой площади по Миллионной улице через Аптекарский переулок мимо реки Мойки. 

Мероприятие прошло в городе на Неве уже в четвертый раз и официально положило начало зимним праздникам. Выйти на дистанцию мог каждый желающий вне зависимости от возраста и физической подготовки. Зарегистрировавшиеся в забеге получат пропуск в Стартовый городок и подарки от Деда Мороза. 

Ранее мы рассказали, что световая проекция с изображением Божьей Матери появилась на Казанском соборе.

Фото: Piter.TV

Теги: дворцовая площадь, дед мороз, забег дедов морозов
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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