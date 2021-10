Разработчики Battlefield 2042 представили режим Hazard Zone

Суть геймплея удивит игроков, которые привыкли к обычным перестрелкам с врагами.

Разработчки Battlefield 2042 презентовали новый игровой режим Hazard Zone. Короткий тизер выложили в официальном YouTube-канале игры.

По задумке авторов игроки в Hazard Zone не будут участвовать в массовых баталиях, а сосредоточится на поиске разведданных со сбитых спутников США и России. Противостоять друг другу будет четыре команды. Для победы необходимо, чтобы хотя бы один из игроков добрался до точки эвакуации с полученными данными.

Напомним, Battlefield 2042 выйдет 19 ноября на PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series, Xbox One и PC.

Видео: YouTube / Battlefield