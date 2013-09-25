Разработчики Battlefield 2042 представили режим Hazard Zone

Разработчки Battlefield 2042 презентовали новый игровой режим Hazard Zone. Короткий тизер выложили в официальном YouTube-канале игры.
По задумке авторов игроки в Hazard Zone не будут участвовать в массовых баталиях, а сосредоточится на поиске разведданных со сбитых спутников США и России. Противостоять друг другу будет четыре команды. Для победы необходимо, чтобы хотя бы один из игроков добрался до точки эвакуации с полученными данными.
Напомним, Battlefield 2042 выйдет 19 ноября на PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series, Xbox One и PC.
Ранее мы писали о том, что в сети появилось фото Педро Паскаля в образе Джоэла из The Last of Us.
Видео: YouTube / Battlefield
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