Растущий в заказнике у Финского залива 300-летний дуб признали памятником живой природы

Критериями оценки стали возраст, размеры ствола и кроны, отсылки к историческим фактам.

Черешчатый дуб, растущий в заказнике "Северное побережье Невской губы" в Приморском районе, получил статус памятника живой природы. Дуб попал в Национальный реестр старовозрастных деревьев РФ.

Критериями оценки стали возраст, размеры ствола и кроны, отсылки к историческим фактам.

Данный дуб растёт недалеко от Финского залива. Его возраст составляет 300 лет. Неподалеку от места произрастания дуба в первой половине XVIII века располагалась усадьба "Ближние Дубки" – один из путевых дворцов императора Петра I.

Летом 2021 года в Ботаническом саду Петра Великого упал 160-летний дуб.

Фото: ВКонтакте / Заповедная природа Санкт-Петербурга