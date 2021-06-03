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Растущий в заказнике у Финского залива 300-летний дуб признали памятником живой природы
Сегодня, 16:03
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Растущий в заказнике у Финского залива 300-летний дуб признали памятником живой природы

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Критериями оценки стали возраст, размеры ствола и кроны, отсылки к историческим фактам.

Черешчатый дуб, растущий в заказнике "Северное побережье Невской губы" в Приморском районе, получил статус памятника живой природы. Дуб попал в Национальный реестр старовозрастных деревьев РФ.

Критериями оценки стали возраст, размеры ствола и кроны, отсылки к историческим фактам.

Данный дуб растёт недалеко от Финского залива. Его возраст составляет 300 лет. Неподалеку от места произрастания дуба в первой половине XVIII века располагалась усадьба "Ближние Дубки" – один из путевых дворцов императора Петра I.

Летом 2021 года в Ботаническом саду Петра Великого упал 160-летний дуб.

Фото: ВКонтакте / Заповедная природа Санкт-Петербурга

Теги: черешчатый дуб
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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