Растущий в заказнике у Финского залива 300-летний дуб признали памятником живой природы

Черешчатый дуб, растущий в заказнике "Северное побережье Невской губы" в Приморском районе, получил статус памятника живой природы. Дуб попал в Национальный реестр старовозрастных деревьев РФ.
Критериями оценки стали возраст, размеры ствола и кроны, отсылки к историческим фактам.
Данный дуб растёт недалеко от Финского залива. Его возраст составляет 300 лет. Неподалеку от места произрастания дуба в первой половине XVIII века располагалась усадьба "Ближние Дубки" – один из путевых дворцов императора Петра I.
Летом 2021 года в Ботаническом саду Петра Великого упал 160-летний дуб.
Фото: ВКонтакте / Заповедная природа Санкт-Петербурга
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