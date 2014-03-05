После этой даты фонтаны будут работать каждый день.

Раскрыта дата запуска фонтанов в Петергофе, об этом 24 марта рассказала пресс-служба государственного музея-заповедника. Так, первый пуск фонтанов в 2021 году выполнят 24 апреля. После этой даты фонтаны будут работать каждый день.

Попасть на открытие фонтанов можно будет, купив билет в Нижний парк. Билеты поступят в продажу за 2 недели до указанной даты.

Государственный музей заповедник "Петергоф" накануне объявил конкурс на проведение третьего этапа работ по восстановлению исторического облика Верхнего сада. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

Фото: Piter.tv