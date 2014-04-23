ГМЗ "Петергоф" объявил третий конкурс на реставрацию Верхнего сада

Реставрация должна быть завершена до 8 декабря 2023 года.

Государственный музей заповедник "Петергоф" объявил конкурс на проведение третьего этапа работ по восстановлению исторического облика Верхнего сада. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

Подрядчику предстоит провести реставрацию участка от парадных ворот Петергофа до Большого Петергофского дворца. На третьем этапе надо будет отремонтировать водопроводную систему фонтанов, а также восстановить историческую планировку сада и привести в порядок дорожки.

Цена контракта составит не более 375,6 млн рублей. Заявки на участие принимаются до 24 марта. Подрядчик должен будет завершить работы до 8 декабря 2023 года.

Ранее Петергоф включили в топ-10 самых гостеприимных мест России.

Фото: Piter.TV