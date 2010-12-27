Работы по строительству трех новых станции метро в этом году завершены на 22,4 процента

Срок сдачи "Проспект Славы", "Дунайская" и "Шушары" пока остается неизменным.

Генподрядчик Фрунзенского радиуса метро завершили лишь 22,4 % запланированных в 2018 году работ. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ).



При этом в ведомстве отмечают, что общий объем работ завершен чуть больше чем на 90 %. В "Метрострое" задержку в работе обосновали тем, что многие участки простаивают в виду отсутствия материалов и оборудования из-за недофинансирования. Тем не менее, в организации отметили, что срок сдачи "Проспект Славы", "Дунайская" и "Шушары" пока остается неизменным - 20 декабря 2018 года.



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Фото: Метрострой