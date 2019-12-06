Путин заявил об обеспечении макроэкономической стабильности в России

Глава РФ рассказал об экономике страны предпринимателям Германии.

Путин заявил, что в России обеспечена макроэкономическая стабильность. Президент надеется, что позитивная динамика роста ВВП сохранится в 2019 году. Об этом сообщил "ТАСС" со ссылкой на выступление политика во время встречи с представителями немецкого бизнеса.

В прошлом году показатель прибавил 2,3%, но в этом году будет чуть скромнее. Он напомнил, что инфляция находится на историческом минимуме в 3,6%. Безработица в стране находится на низком уровне в 4,6%. Рост промышленного производства в прошлом году составил 3%. Сейчас РФ настроено на создание комфортных условий для иностранных инвестиций. Правительство расширяет меры для улучшения делового климата в государстве.

Конечно, не все пока получается, но эта работа будет продолжаться, при этом ориентируемся на мнение бизнес- сообщества, в том числе учитываем пожелания наших зарубежных партнеров заметил Путин

Ранее Piter.tv писал о том, что Путин надеется на взаимоприемлемое решение по транзиту газа.

Видео: YouTube/United Nations, NBC News