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Путин надеется на взаимоприемлемое решение по транзиту газа

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Глава РФ рассказал об экономической целесообразности проекта.

Путин заявил, что Россия не будет прекращать транзит газа через Украину. Ввод в работу "Северного потока-2" станет дополнительным вкладом в удовлетворение спроса.

Новый газопровод будет поставлять ресурсы в Германию и страны Европы. Он удвоит поставки газа по балтийскому маршруту из России. Однако это не означает, что Россия откажется от сотрудничества с Украиной. Транзит через соседей обусловлен экономической целесообразностью. "СП-2" - чисто коммерческий проект, в котором правительство практически не принимает участие.

Владимир путин надеется, что сторонам удастся найти взаимовыгодное предложение по данному вопросу. Сейчас представители озвучили свои запросы. По мнению президента России, они труднореализуемые. 

Ранее Piter.tv писал о том, что Трамп прокомментировал ситуацию вокруг "Северного потока-2".

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/Nord Stream 2

Теги: владимир путин, газ, транзит
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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