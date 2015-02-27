По его словам, сейчас компании используют лазейки для их занижения.

Президент РФ Владимир Путин потребовал от авиакомпаний прекратить практику занижения льгот на билеты. Об этом он заявил на прямой линии, совмещенной с пресс-конфенцией.

Глава государства обратился к правительству и авиакомпаниям с требованием до 14 января отрегулировать вопрос предоставления льгот многодетным семьям на перелеты. По его словам, сейчас компании используют лазейки для их занижения, и такую практику необходимо прекратить.

Ранее Путин заявил о необходимости повышать производительность труда для решения проблем с мигрантами.

Видео: Прямая линия с Владимиром Путиным 19 декабря 2024 года